حزب الله يزيل واحدة من الخيمتين اللتين وضعهما عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية في تلال كفرشوبا

أزال حزب الله واحدة من الخيمتين اللتين وضعهما عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية في تلال كفرشوبا ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة منذ شهر.وكانت الخيمة التي أزيلت تقع داخل الخط الأزرق، فيما أبقى على الخيمة التي تقع على الأراضي اللبنانية.وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة وبعضِ دول الإتحاد الأوروبي ثم من السفارة الأميركية في بيروت إبلاغ المسؤولين الرسميين اللبنانيين رفضها تثبيت الخيمتين ودعت الى إزالتهما.