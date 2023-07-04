وفد نواب المعارضة التقى وزير الدولة الألمانية لشؤون الخارجية

التقى وفد نواب المعارضة، الذي يضم النواب: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، الياس حنكش، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، وراجي السعد، والمستشارة السياسية للنائب فؤاد مخزومي كارول زوين، وزير الدولة الألمانية لشؤون الخارجية توبياس لنتنر، بحضور مسؤولة مكتب سوريا في الخارجية الألمانية.



وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لمخزومي بأن "هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرة مخزومي لنقل المعارضة وصوت من تمثل إلى المجتمع الدولي، ومنها قضية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ملف النزوح السوري في لبنان".