وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات

في كليمنصو، جاء وفدٌ من حركة أمل مقدما التهنئة باسم الرئيس بري بانتخاب النائب تيمور جنبلاط رئيساً للحزب التقدّمي الإشتراكي.وقد جرى التأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات وبذل الجهود المشتركة لتعزيز الحوار والتوصل الى التوافقات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية.