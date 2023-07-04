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قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة
أخبار لبنان
2023-07-04 | 17:12
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قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة
فُجعَت بلدة زبقين الجنوبية بوفاة اثنين من شبابها من ال بزيع، بعد تعرضهما لحادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة خلال عودتهما من شاطىء صور، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
أخبار لبنان
زبقين
حادث سير
صور
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