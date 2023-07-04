قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة

فُجعَت بلدة زبقين الجنوبية بوفاة اثنين من شبابها من ال بزيع، بعد تعرضهما لحادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة خلال عودتهما من شاطىء صور، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".