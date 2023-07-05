بيان لوزارة المال بشأن معاملات ضريبة الأملاك المبنية المقدمة سابقاً

أعلنت وزارة المالية انه وبهدف إنجاز أكبر عدد ممكن من معاملات ضريبة الأملاك المبنية المقدمة سابقاً من أصحاب العلاقة، وتأميناً لحسن سير العمل، فإنها تعتذر عن إستقبال معاملات جديدة من المكلفين فيما خص ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان لغاية 31/7/2023 ضمناً وذلك لإنجاز المعاملات القديمة المتراكمة.



واشارت الوزارة إلى أنه يقتصر التواصل مع المكلفين لتحديد مواعيد الكشف المحلي عند الضرورة، وكذلك لطلب مستندات إضافية عبر العاملين في دائرة خدمات المكلفين.