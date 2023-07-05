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المرصد الاوروبي للنزاهة: على القضاء اللبناني أن يحذو حذو القضاء الفرنسي

أخبار لبنان
2023-07-05 | 05:46
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المرصد الاوروبي للنزاهة: على القضاء اللبناني أن يحذو حذو القضاء الفرنسي
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المرصد الاوروبي للنزاهة: على القضاء اللبناني أن يحذو حذو القضاء الفرنسي

شدد المرصد الاوروبي للنزاهة على ضرورة أن يحذو القضاء اللبناني حذو القضاء الفرنسي الذي وافق بالأمس على الطلبات المقدمة من قبل الدولة اللبنانية بالقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاك مصرف لبنان رياض ورجا وماريان الحويك وانا كوزاكوفا، داعيا إلى أن يقوم بدوره بتثبيت الحجز على ممتلكات هؤلاء في لبنان.

وكانت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية طلبت الحجز على أملاك سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك والتي تقدر جميعها بـ ٣ مليار دولار في الأول من حزيران ٢٠٢٣.
 

أخبار لبنان

المرصد الاوروبي للنزاهة

القضاء الفرنسي

القضاء اللبنانية

سلام

ماريان الحويك

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