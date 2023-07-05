الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Reel Rock
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
أخبار لبنان
2023-07-05 | 05:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، خلال اطلاق وثيقة "لقاء الهوية والسيادة" بعنوان "رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية"، انه طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة.
وأبدى الراعي شكوكه بإخلاص السياسيين للبلد، لافتا الى ان لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه.
أما ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي عبد الخالق، فرأى من جهته ان على اللبناني العمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الطائفة والحزب.
أخبار لبنان
الرعي
مؤتمر دولي
عبد الخالق
الحوار
التالي
انتهاكات معادية للخط الازرق في منطقة كركزان
الخليل: المالية تستكمل سداد التزاماتها في ما خص المتأخرات التي تخلّف لبنان عن دفعها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-04
الجمهورية القوية: الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدفُ إلّا إلى الإنقلابِ على "الطائف"
أخبار لبنان
2023-07-04
الجمهورية القوية: الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدفُ إلّا إلى الإنقلابِ على "الطائف"
0
فنّ
2023-07-04
عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق
فنّ
2023-07-04
عن عمر يناهز 59 عامًا... الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق
0
أخبار لبنان
2023-07-03
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
أخبار لبنان
2023-07-03
المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار
0
أخبار لبنان
2023-07-01
جنبلاط: مستمرون بالنهج الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثا عن الحلول الوطنية
أخبار لبنان
2023-07-01
جنبلاط: مستمرون بالنهج الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثا عن الحلول الوطنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
سلسة لقاءات لميقاتي في السرايا.. واجتماع بحث في موضوع موازنة العام 2023
أخبار لبنان
07:12
سلسة لقاءات لميقاتي في السرايا.. واجتماع بحث في موضوع موازنة العام 2023
0
أخبار لبنان
07:03
جعجع: مسألة النزاعات بين الحدود العقارية من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية
أخبار لبنان
07:03
جعجع: مسألة النزاعات بين الحدود العقارية من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية
0
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
0
امن وقضاء
06:45
القاضية نجم تحدد جلسة لاستجواب المدعى عليه في قضية الطفلة صوفي مشلب في تشرين الثاني المقبل
امن وقضاء
06:45
القاضية نجم تحدد جلسة لاستجواب المدعى عليه في قضية الطفلة صوفي مشلب في تشرين الثاني المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:59
أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
أخبار دولية
04:59
أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-02
صيرفة تنشط في أكثرية المصارف وترقب لرقم التداول
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-02
صيرفة تنشط في أكثرية المصارف وترقب لرقم التداول
0
منوعات
2023-05-10
إقامة أكبر مسابقة إملاء في العالم في جادة الشانزليزيه بباريس
منوعات
2023-05-10
إقامة أكبر مسابقة إملاء في العالم في جادة الشانزليزيه بباريس
0
أخبار دولية
2023-06-28
عشرة قتلى في ضربة جوية في بورما
أخبار دولية
2023-06-28
عشرة قتلى في ضربة جوية في بورما
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
فنّ
09:09
بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)
2
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
خبر عاجل
09:49
القضاء الفرنسي يوافق على إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه
3
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
4
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
5
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
6
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
7
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
8
أمن وقضاء
08:36
القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
أمن وقضاء
08:36
القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More