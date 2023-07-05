الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، خلال اطلاق وثيقة "لقاء الهوية والسيادة" بعنوان "رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية"، انه طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة.وأبدى الراعي شكوكه بإخلاص السياسيين للبلد، لافتا الى ان لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه.أما ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي عبد الخالق، فرأى من جهته ان على اللبناني العمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الطائفة والحزب.