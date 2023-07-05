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سلسلة استقالات في حزب الكتلة الوطنية

أخبار لبنان
2023-07-05 | 06:38
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سلسلة استقالات في حزب الكتلة الوطنية
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سلسلة استقالات في حزب الكتلة الوطنية

شهد حزب الكتلة الوطنية سلسلة استقالات من بينها رئيسة مجلس الحزب واعضاء في مجلس الحزب ورؤساء قطاعات واعضاء حزبيين:

ميريام الصياح - رئيسة مجلس حزب
ريمون يونان  عضو مجلس
كارل خوري - عضو مجلس
فيرونيك خباز- نائبة رئيس قطاع الشرق الأوسط وعضو مجلس
نهاد نصور- رئيس قضاء المتن الشمالي وعضو مجلس
جوي غالب - رئيس قطاع أميركا الشمالية وعضو مجلس 
نسرين مكرزل- عضو مجلس
نادر مقداد -عضو مجلس
سيزار عمانوئيل عضو مجلس
جورج ابي نكد أمين صندوق قطاع اميركا
طوني سمعان- رئيس قطاع النقابات وعضو مجلس.

وجاء في بيان صادر:

"لما كنا قد شاركنا بفعاليّة بإعادة إطلاق نشاط الحزب عام ٢٠١٩؛ ولما كنا قد ترشّحنا لمجلس الحزب لتعزيز دور هذا المجلس، ولتطوير عمليّة صنع القرار داخل الحزب والمشاركة بنشاط فيه؛ ولما كنا نرغب أن يكون بناء هذا الحزب الطريق لبناء وطن يشبه طموحاتنا وأحلامنا؛
نجد أنفسنا اليوم أمام خطوة نقوم بها بقلبٍ ثقيلٍ وإدراكٍ كاملٍ وموعدٍ مع التاريخ. 

تعلّمنا من تاريخ نضال حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة أن هناك لحظات مفصليّة في الحياة السياسيّة والحزبيّة تفرض علينا تحمّل المسؤوليّة مهما كان الثمن.

الواقع اليوم أن ما هو على المحكّ هو الرسالة الوطنيّة، والمبادئ السياسيّة، والرؤية المشتركة للوطن-الدولة التي نطمح لبنائها. ويجب علينا الإقرار أن أي نظرة قصيرة الأمد تقتصر بمقعد نيابي هي نظرة تضع المصالح الشخصيّة أولاً، وتغضّ النظر عن المصلحة الوطنيّة العليا.
والواقع أيضاً أن ما يحتاجه الوطن اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى هو حزب صادق يعمل لتحقيق مبادئه قبل مصالحه.

علينا الإقرار هنا أن الانتصارات الزائفة لا تكفي لتغطية ما يُحاك من قضم للمساحات الحرّة داخل الحزب، ولا تكفي لتغطية غياب استراتيجية ونظرة حزبية، ولا تكفي لتغطية تحالفات آنيّة غير مبنيّة على أسس ثابتة، ولا تكفي لتغطية تعديلات مستمرّة للأنظمة الداخليّة، ولا تكفي لتغطية غياب الشفافيّة في اتّخاذ القرار، والأهم أنها لا تكفي لتغطية غياب هويّة للحزب.

حريّتنا مسؤوليّة كبيرة اؤتمننا عليها بأصوات الناخبين الحزبيّين. ولكي نبقى اليوم مخلصين لهؤلاء، وللمبادئ التى دفعتنا الى المعترك السياسي، ولرؤية الدولة التي اقتنعنا بها وانضممنا لإحقاقها في كنف الكتلة الوطنيّة، ولأننا لم نكتفِ بعنوان المكتوب، بل حاولنا وناضلنا من الداخل لبناء سرديّة وطنيّة، ديموقراطيّة، عادلة وحرّة، ولم ننجح.

لذلك، نرفض أن نكون شهود زور، وعرّابين لمشروع سياسي يتخبّط منذ سنوات أربع ولا يتّضح، ورؤية مستقبليّة محدودة ومحدّدة، وخطاب سياسي ينجرف مع الموجات الصاخبة ويفشل بإعلاء صوت الحق والحقيقة فوق كل الاعتبارات.

نريد إذاً ابلاغكم قرارنا بتقديم استقالتنا من مجلس الحزب على أن تكون استقالتنا هي لفسح المجال لمن هو مقتنع بهذا المشروع لتولي المسؤوليّة".
 

أخبار لبنان

استقالات

الكتلة

الوطنية

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