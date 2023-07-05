وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان

عُقد اجتماع لوفد نوّاب المعارضة في العاصمة الالمانية برلين مع المسؤولين الألمان في وزارة المالية وتحديدا المسؤولين عن ملف المساعدات المالية للبنان، بحسب مكتب النائب فؤاد مخزومي.



وطالب الوفد اللبناني بزيادة المساعدات للبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ فيها، أما الجانب الالماني فأكد أنّ غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان.