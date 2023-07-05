جعجع: مسألة النزاعات بين الحدود العقارية من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجاوز بقراره يوم أمس تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية.



وتابع البيان:"من جهة ثانية، إنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات ، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ. فحبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة".