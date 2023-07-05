الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
29
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
29
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية
أخبار لبنان
2023-07-05 | 10:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
2
min
وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية
وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية
اكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن التحقيقات في قضية القرنة السوداء جدية وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول الى الحقيقة، أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أن هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في منطقة الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص وقد أنجز مستندات تابعة لست قرى وأرسلهم الى أمانة السجل العقاري وهو يعمل على المزيد من القرى.
وعن سؤال حول تشكيل لجنة استشارية من قبل رئيس الحكومة، اعتبر خوري من بكركي أنها "لجنة استشارية إدارية لا يمكنها أن تحل محل القاضي العقاري في الشمال أو ان تصدر أي قرار ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء ، وربما احب دولة الرئيس ان يقوم بمساع من اجل حل هذا النزاع".
وردا على سؤال عما اذا كان هناك لغط في مسألة مقتل مالك طوق قال:"التحقيق ليس بيدي انما في يد قاضي التحقيق الاول في طرابلس، وجميع المعطيات في هذا الملف هي سرية". وردا على سؤال حول انشاء محافظة كسروان الفتوح قال: "إن دولة الرئيس اعطى توجيهاته وتعليماته وموافقته بالمباشرة بالمراسيم التنظيمية لهذه المحافظة".
وفيما يتعلق بملف حاكم مصرف لبنان بعد القرار القضائي الفرنسي الذي صدر بالأمس، أكد خوري أنه أبلغ غبطة البطريرك بما جرى وقال: "في الأمس اختصرت في البيان الذي أصدرته مرحلتين من المحاكمة على درجتين، الدعوة قُدمت والنيابة العامة التمييزية أرسلت عام 2021 الى فرنسا طلبا بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسية بدورها قرارا بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التصرف، وهو نوع من حجز احتياطي يُطبق عندما يُشتبه بارتكاب شخص ما فعل جرمي، وبالتالي عندما اتُخذ هذا القرار استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتجميد ساري المفعول". وختم:" الأكيد ان هذه الاموال والممتلكات تبقى باسم الحاكم الى حين صدور قرار نهائي بالإدانة او لا او بالتجريم او بعدمه".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
العدل
بكركي:
التحقيقات
حادثة
القرنة
السوداء
التالي
"الاخبار" تنشر محضر جلسة الاستماع إلى الحويك من قبل بوروزي في 27/4/2023
قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام صور - الناقورة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-02
حادثة القرنة السوداء تحت مجهر التحقيقات والمواقف.. ماذا في آخر التفاصيل؟
أخبار لبنان
2023-07-02
حادثة القرنة السوداء تحت مجهر التحقيقات والمواقف.. ماذا في آخر التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
2023-07-03
الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة
أخبار لبنان
2023-07-03
الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة
0
أخبار لبنان
2023-07-03
شقير يطالب الأجهزة المعنية بالتحرك سريعاً لكشف ملابسات حادثة القرنة السوداء
أخبار لبنان
2023-07-03
شقير يطالب الأجهزة المعنية بالتحرك سريعاً لكشف ملابسات حادثة القرنة السوداء
0
أخبار لبنان
2023-07-02
التقدمي دان حادثة القرنة السوداء: لمعالجة الأسباب التي أدت إلى ما حصل
أخبار لبنان
2023-07-02
التقدمي دان حادثة القرنة السوداء: لمعالجة الأسباب التي أدت إلى ما حصل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
0
أمن وقضاء
13:53
قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين
أمن وقضاء
13:53
قتيلان في برج البراجنة على خلفية اشكال قديم بين عائلتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:00
كريدية لـ"حوار المرحلة" حول الخلاف مع وزير الاتصالات: علاقتنا مهنيّة مع وزارة الاتصالات التي لديها دور تنظيمي وما حصل كان مجرد اختلاف بوجهات النظر وفي موضوع الاضراب كان عليّ أن أكون إلى جانب الموظفين واتفهم موقف القرم
آخر الأخبار
15:00
كريدية لـ"حوار المرحلة" حول الخلاف مع وزير الاتصالات: علاقتنا مهنيّة مع وزارة الاتصالات التي لديها دور تنظيمي وما حصل كان مجرد اختلاف بوجهات النظر وفي موضوع الاضراب كان عليّ أن أكون إلى جانب الموظفين واتفهم موقف القرم
0
منوعات
14:56
فتح باب سيارتها وغطاها بالبنزين ثم أشعل النار فيها... أحرق زوجته حتى الموت لهذا السبب!
منوعات
14:56
فتح باب سيارتها وغطاها بالبنزين ثم أشعل النار فيها... أحرق زوجته حتى الموت لهذا السبب!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-04
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-04
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2023
0
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
0
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
0
أخبار دولية
13:19
هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟
أخبار دولية
13:19
هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"الموازنة العامّة" يتواصل النقاش فيها في السراي..فهل ستشمل الاصلاحات المطلوبة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"الموازنة العامّة" يتواصل النقاش فيها في السراي..فهل ستشمل الاصلاحات المطلوبة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
2
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
فنّ
08:30
"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً
3
أمن وقضاء
03:11
قامت بتزوير وتقليد دواء.. هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
أمن وقضاء
03:11
قامت بتزوير وتقليد دواء.. هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
4
فنّ
05:38
هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان
فنّ
05:38
هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
6
حال الطقس
01:35
طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
01:35
طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
7
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
8
منوعات
10:34
جريمة مروعة في دولة عربية... إستدرجت طفلة إلى منزلها وقتلتها ثم أحرقت جثتها في الفرن بمساعدة ابنتها!
منوعات
10:34
جريمة مروعة في دولة عربية... إستدرجت طفلة إلى منزلها وقتلتها ثم أحرقت جثتها في الفرن بمساعدة ابنتها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More