"الريجي" ضبطت منتجات مهربة ومزورة

أشارت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان الى انها "تواصل جهودها لمكافحة التهريب، وهي ضبطت كميات من السجائر المهربة والتنباك المهرب، ومعملا لتزوير التنباك المعسل بنتيجة عملية دهم في الغبيري بالضاحية الجنوبية.



وأوضحت أنها "صادرت كميات كبيرة جدا من المعسل المزور والسجائر المهربة والتنباك العجمي المهرب، بالإضافة إلى معدات التصنيع. وسُطرَ محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص".