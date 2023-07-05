وفد من المؤسسة المارونية للانتشار يزور وزير الخارجية والمغتربين

استقبل وزير الخارجية الدكتور عبد الله أبو حبيب وفد المؤسّسة المارونية للانتشار، برئاسة رئيسها شارل الحاج، ونائبة الرئيس روز شويري، وأعضاء مجلس الأمناء أمل أبو زيد، وداني عون، وتييري أبي نادر، والمديرة العامة هيام بستاني. وناقش معه خطط المؤسّسة للسنوات المقبلة، وتعاون السفارات والقنصليات في مسألة تسجيل الزيجات والمواليد الجدد، للمواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج. وأعرب الوفد عن امتنانه للوزير أبو حبيب على تعاونه في تنظيم نشاطات "اليوم اللبناني" الناجحة في واشنطن ، والتي حضرها أكثر من 2000 شخص، ووعد بتعاونٍ أكبر في العام المقبل. كما شكر الوفد الوزير على الجهود المبذولة في مكسيكو سيتي، حيث استضافت زوجة السفير اللبناني مأدبة غداء لجمع التبرّعات لدعم برنامجٍ تعليمي لمؤسسة "سوليداريتي".



كما أثارت المؤسّسة الحاجة إلى إحياء موقع "لبنانيتيي"Lebanity لتسهيل عمليات تقديم طلبات استعادة الجنسيّة اللبنانيّة. وناقشوا وضع أكثر من 600 منتشر تقدّموا بطلبات لاستعادة الجنسية اللبنانية، ويستوفون جميع الشروط، ولا يزالون ينتظرون قرار رئيس الوزراء للبت بشأن طلباتهم. بالإضافة إلى ذلك، أعربت المؤسّسة عن استعدادها لدعم جهود الوزارة، في ما يتعلّق بأزمة النّازحين السوريين والضغط على المجتمع الدولي من أجل حلٍّ عادل. ووعدت بتزويد الوزارة بدراسةٍ مفصّلة إلى الوزارة تسلّط الضوء على الأثر السلبي للنازحين السوريين على الاقتصاد اللبناني والديموغرافيا ونوعية الحياة في لبنان. وجدّد الطرفان التزامهما بالتعاون من أجل تحسين أوضاع الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم.