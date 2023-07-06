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حزب الله: ندعو الدولة والشعب إلى التحرّك لمنع تثبيت الاحتلال بالقسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية
أخبار لبنان
2023-07-06 | 02:53
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حزب الله: ندعو الدولة والشعب إلى التحرّك لمنع تثبيت الاحتلال بالقسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية
حزب الله: قوات الإحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءاتٍ خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية
أعلن حزب الله أن "قوات الإحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءاتٍ خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثّلت هذه الإجراءات بانشاء سياج شائك وبناءِ جدارٍ اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الإحتلال سلطتها بشكلٍ كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيون".
واعتبر في بيان، أن "هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوةِ السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والاخرى".
وقال حزب الله: "ازاء هذا التطور الخطير فإننا ندعو الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضا الشعب اللبناني بقواه السياسية والأهلية كافة الى التحرّك لمنع تثبيت هذا الإحتلال والغاء الاجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا واعادته الى الوطن".
أخبار لبنان
حزب الله
قوات الإحتلال الصهيوني
الغجر
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