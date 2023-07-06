نتائج شهادة الاجازة الفنية تصدر ظهرا

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، أن كل أعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادة الاجازة الفنية قد انتهت، وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الخميس الواقع فيه 6 تموز 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.



ودعت الطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: