جولة لمصلحة حماية المستهلك في النبطية على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية برئاسة رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومخازن وسوبرماركات ومحال المواد الغذائية في أحياء مدينة النبطية وبلدة دير الزهراني للكشف على البضاعة والتأكد من سلامة التخزين والتبريد وخاصة مواد الألبان والأجبان والشوكولا والسكاكر والمعلبات التي يجب أن تحفظ في درجة حرارة معينة ومنعًا لتعرضها للتلف.