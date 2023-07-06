بوب فينانس في حفل جوقة جامعة القديس يوسف

بوب فينانس في حفل جوقة جامعة القديس يوسف



شاركت بوب فينانس في رعاية حفل لجوقة جامعة القديس يوسف في 4 و5 تموز 2023، وذلك في حرم الجامعة الأميركية في بيروت.



وشارك في الحفل أكثر من 70 موسيقي وموسيقية بقيادة يسمينا صباح.



وأعربت بوب فينانس المختصة بتحويل الأموال والتكنولوجيا المالية عن سعيها الدائم لرعاية المؤسسات التربوية ومبادراتها الثقافية الإجتماعية، وذلك لدعم الشباب والتعليم.



كما تصب هذه المبادرة في صلب إستراتجية الشركة للمسؤولية الإجتماعية.