المطران جاورجيوس إدوار ضاهر مدبر بطريركي لأبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك

المطران جاورجيوس إدوار ضاهر مدبر بطريركي لأبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك



عين البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر للروم الملكيين الكاثوليك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الديوان البطريركي المطران جاورجيوس إدوار ضاهر، رئيس أساقفة طرابلس، مدبرًا بطريركيًا على أبرشية بعلبك إبتداءً من الأول من تموز 2023، بحسب الشرع الكنسي المرعي الإجراء من حيث الصلاحيات التي للمدبر الأبرشي، على أن تنتهي مدة التدبير من بعد انتخاب مطران جديد لأبرشية بعلبك وتوليه قانونيًا.