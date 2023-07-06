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سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
2023-07-06 | 06:27
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سلسلة لقاءات لميقاتي...
سلسلة لقاءات لميقاتي...
تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب عبر إتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقيادة قوات "اليونيفيل".
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ميقاتي الرابعة بعد ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، ووفد من قبادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال أرولدو لازارو.
وكان رئيس الحكومة إستقبل في السرايا اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، والمستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف زافيروف، ومدير شؤون السياسية جورج رايكس. وتم خلال اللقاء التركيز على إلتزام لبنان بالقرارات الدولية وبالخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والإستقرار في الجنوب.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
واجتمع مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء أننا بحثنا موضوع الزيارة إلى سوريا وسيتواصل دولة الرئيس مع وزير الخارجية والمغتربين من أجل طلب موعد في أسرع وقت ممكن للجنة التي تشكلت لزيارة سوريا. وعما آلت إليه الإتصالات التي قام بها مع الجانب السوري قال: تحدثنا عن أهم بند الذي هو اللجنة الثلاثية التي طالب بها لبنان في مؤتمر بروكسل، ووافق عليها الجانب السوري ولكن تبقى موافقة المفوضية العليا لشؤون النازحين التي تضغط عليها الدول المانحة، وإن تصريحات المسؤول السياسي في الإتحاد الأوروبي جوزف بوريل لم تكن مشجعة، لكن من خلال الضغط واللوبي الخارجي مع اللجنة الثلاثية والجامعة العربية نتمكن من أن نصل إلى نتائج جيدة تترجم بوضع آلية وبرنامجًا للعودة مع الجانب السوري.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي وضعه في مجمل النشاط الزراعي في لبنان وتحديدًا في ملف يؤرق خاطرنا كدولة وحكومة ومزارعين ونقابيين وكل القطاع الزراعي ويتمثل بالضرائب التي فرضت مؤخرًا وهي 10 بالمئة من الجانب المصري على كل المنتجات التي تدخل إلى مصر بما فيها المنتج اللبناني.
وقال: "تواصلنا مع الحكومة المصرية وأجرى دولة الرئيس أيضًا إتصالًا مع رئيس الحكومة المصرية. وسيكون لي زيارة يوم السبت المقبل إلى مصر وسألتقي وزير الزراعة المصري وعددًا من المسؤولين لطرح هذا الأمر، وهناك إمكانية لان يكون هناك إستثناء أو تخفيف لهذه الضريبة على المواطن اللبناني. وتحدثنا أيضًا عن موضوع القمح وشرائه ونحن ننتظر اللجنة التي شكلت من وزارت المالية والإقتصاد والزراعة لوضع آلية لكيفية الحركة المالية. وقد استقبل ميقاتي اليوم وفدًا من المزارعين والنقابيين، وسيصار إلى دراسة إمكانية دعم القمح الطري تحديدًا والقاسي إذا كانت هناك إمكانية، والأمور مفتوحة لما فيه الخير الزراعي بشكل عام. فلا يمكن أن يكون هناك إقتصاد طبيعي ونشط من دون الزراعة والصناعة."
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب حيدر ناصر.
كما استقبل وفدًا من نقابة مزارعي القمح في لبنان برئاسة خالد شومان الذي قال بعد اللقاء: "أطلعنا ميقاتي على موضوع زراعة القمح وعلى الدعم الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا وطلبنا منه إعادة النظر بزيادة سعر القمح أو التعويض على المزارعين."
أخبار لبنان
لقاءات
لميقاتي...
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