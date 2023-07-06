سامي الجميل التقى السفير الياباني... وتأكيد ضرورة انهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل السفير الياباني لدى لبنان ماغوشي ماسايوكي في زيارة تعارف جرى في خلالها بحث آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.



وحضر اللقاء النائب سليم الصايغ والنائب الياس حنكش، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال أبو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله وتم التأكيد ضرورة انهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة تعمل على تطبيق الإصلاحات ما يسمح للدول الغربية بمساعدة لبنان على الخروج من أزماته.



وقدم السفير الياباني لرئيس الكتائب لوحة تذكارية تمثل أحد معالم اليابان الطبيعية.