بخاري استقبل وزير الخارجية... ماذا بحثا؟

بخاري استقبل وزير الخارجية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته في اليرزة اليوم، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب.



وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.