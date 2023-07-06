الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيسري غادر الى فرنسا
أخبار لبنان
2023-07-06 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيسري غادر الى فرنسا
غادر المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الى العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الامنيين الفرنسيين وذلك لمتابعة بعض الامور الامنية ذات الاهتمام المشترك.
كذلك، سيتم خلال اللقاءات تنسيق البرامج المشتركة، إن على مستوى التدريب او المساعدات التقنية واللوجستية التي تقدمها السلطات الفرنسية، انطلاقاً من التعاون الدائم والمستمر بين الأمن العام اللبناني والمؤسسات الامنية الفرنسية، بحسب ما أفاد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان.
أخبار لبنان
البيسري
فرنسا
التالي
مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة
بخاري استقبل وزير الخارجية... ماذا بحثا؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:34
البيسري إلى باريس... (الأخبار)
صحف اليوم
00:34
البيسري إلى باريس... (الأخبار)
0
أخبار دولية
2023-07-05
تواصل تراجع أعمال الشغب في فرنسا
أخبار دولية
2023-07-05
تواصل تراجع أعمال الشغب في فرنسا
0
أخبار دولية
2023-07-05
أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
أخبار دولية
2023-07-05
أعمال الشغب في فرنسا ... كيف بدت في الساعات الـ24 الماضية؟
0
رياضة
2023-07-03
إسبانيا بطلة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بعد مباراة نهائية قوية مع فرنسا
رياضة
2023-07-03
إسبانيا بطلة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بعد مباراة نهائية قوية مع فرنسا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:47
هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
أخبار لبنان
10:47
هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
0
أخبار لبنان
09:39
إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح
أخبار لبنان
09:39
إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح
0
اقتصاد
09:32
ليما يعرض تقرير "صندوق النقد" في جمعية الصناعيين
اقتصاد
09:32
ليما يعرض تقرير "صندوق النقد" في جمعية الصناعيين
0
أخبار لبنان
09:10
مشروع وطن الإنسان: للتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام
أخبار لبنان
09:10
مشروع وطن الإنسان: للتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:47
هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
أخبار لبنان
10:47
هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
0
أمن وقضاء
2023-07-04
القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
أمن وقضاء
2023-07-04
القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-27
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-27
مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟
0
أخبار دولية
2023-07-05
أوكرانيا تعلن تدمير "تشكيل" عسكري روسي في دونيتسك
أخبار دولية
2023-07-05
أوكرانيا تعلن تدمير "تشكيل" عسكري روسي في دونيتسك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
تطور أمني في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
06:55
تطور أمني في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
أخبار لبنان
13:59
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
0
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
رياضة
13:46
سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …
0
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
أخبار دولية
13:36
تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
منوعات
11:19
عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
2
منوعات
15:45
"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!
منوعات
15:45
"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟
4
أخبار لبنان
07:36
مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة
أخبار لبنان
07:36
مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة
5
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
خبر عاجل
04:59
أدرعي: قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية... والجيش الإسرائيلي رد بمهاجمة منطقة الإطلاق
6
خبر عاجل
03:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم
خبر عاجل
03:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري على الحدود اللبنانية: لم يتم إطلاق صاروخ من لبنان وما جرى إنفجار لغم
7
أخبار لبنان
09:39
إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح
أخبار لبنان
09:39
إعلان من وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية الذين تمنعت ثانوياتهم الخاصة عن تسليمهم وثائق الترشيح
8
فنّ
06:08
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
فنّ
06:08
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More