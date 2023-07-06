مع اقتراب انتهاء ولاية سلامة... نواب الحاكم يحذرون: سنستقيل في هذه الحالة

شدد نواب حاكم مصرف لبنان على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، محذرين من اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا للمصلحة العامة، وذلك مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في 31 تموز 2023.



وأكدت مصادر في مصرف لبنان للـLBCI أنه إن لم تتم الاستجابة لما يطالب به نواب الحاكم في بيانهم فالخطوة التالية ستكون الاستقالة الجماعية.