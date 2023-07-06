مخزومي زار السفير السعودي: البخاري جدد التأكيد أن المملكة لن تتوقف عن مساعدة لبنان وشعبه

بحث السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري مع النائب فؤاد مخزومي في آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا.



واشار مخزومي عبر تويتر، إلى أنه ووضع البخاري في أجواء زيارة وفد نواب المعارضة إلى برلين التي تناولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وملف الانتخابات الرئاسية.



ولفت مخزومي إلى أن السفير السعودي جدد التأكيد أن المملكة لن تتوقف عن مساعدة لبنان وشعبه.