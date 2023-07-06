مخزومي زار السفير السعودي: البخاري جدد التأكيد أن المملكة لن تتوقف عن مساعدة لبنان وشعبه

اللقاء مع السفير السعودي وليد البخاري كان لتهنئته بعيد الأضحى المبارك بعد عودته من المملكة العربية السعودية. بحثنا آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا ووضعت سعادته في أجواء زيارة وفد نواب المعارضة إلى برلين التي تناولت الأزمة الاقتصادية… pic.twitter.com/hDm2EUFXTB
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 6, 2023
اللقاء مع السفير السعودي وليد البخاري كان لتهنئته بعيد الأضحى المبارك بعد عودته من المملكة العربية السعودية. بحثنا آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا ووضعت سعادته في أجواء زيارة وفد نواب المعارضة إلى برلين التي تناولت الأزمة الاقتصادية… pic.twitter.com/hDm2EUFXTB