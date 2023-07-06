بري عرض مع السفير الإيراني الأوضاع العامة واستقبل بو صعب

ستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقة الثنائية بين البلدين.



واستقبل الرئيس بري، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعرضا للمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

كما استقبل رئيس المجلس بعد الظهر توفيق سلطان.