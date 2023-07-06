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مشروع وطن الإنسان: للتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام

أخبار لبنان
2023-07-06 | 09:10
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مشروع وطن الإنسان: للتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام
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مشروع وطن الإنسان: للتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام
اعتبر"مشروع وطن الإنسان" أنّ الجهود المنصبّة على إيجاد حلول للأزمة اللبنانيّة يجب أن تشدّد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام، مشددا على أن فالبلاد بحاجة إلى رئيس يعمل على الإصلاح الإقتصاديّ - الإجتماعيّ ويعيد بناء الثقة بين المكوّنات اللبنانيّة لتسهيل الدخول إلى تطبيق كامل لاتفاق الطائف وسدّ الثغرات فيه وتطويره نحو مزيد من الفعاليّة.

وتطرّق المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان"، خلال اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، إلى الخلل الحاصل بين الطبقات الاجتماعيّة والقطاعات. 

واشار إلى أنه في نفس الإطار توجد صورتان، الفورة الكبيرة في القطاع السياحيّ وازدهار معظم أعمال القطاع الخاص، مقابل أوضاع كارثيّة مؤلمة للناس في القطاعات الصحّية والتعليميّة وتحلّل شبه تام وكامل للقطاع العام بكافة فروعه.

 ودعا المجتمعون في هذا السياق إلى استحداث إجراءات ولو مرحليّة، في محاولة لإيجاد حلول لا مركزيّة موقتة بانتظار الحل الشّامل والذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.

وتوقّف "مشروع وطن الإنسان" عند الازدياد الكبير في حجم حركة مطار بيروت، داعيا الجهّات المعنيّة إلى معالجة أشمل لواقع المطار.

وفي هذا الإطار، جدد الدعوة إلى المعنيين من الجهّات الرسميّة إلى إعادة  العمل بمرفأ جونية مما يخفف الضغط عن مطار بيروت ويفتح آفاقاً سياحيّة وتنمويّة جديدة إلى لبنان.

أخبار لبنان

مشروع وطن الانسان

انتخاب رئيس

إصلاحات

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