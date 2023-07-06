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هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
أخبار لبنان
2023-07-06 | 10:47
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هيئة إدارة السير: إنجاز المعاملات الكترونيا في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة وتُستقبل في مراكز زحلة وصيدا والنبطية
أعلنت هيئة إدارة السير والمركبات مصلحة تسجيل السيارات أنه اصبح بإمكان المواطنين زيارة موقعها الالكتروني www.tmo.gov.lb لحجز مواعيد لمعاملاتهم اعتبارا من اليوم للاسبوع المقبل ايام الثلاثاء، الاربعاء والخميس وذلك بما خصّ الخدمات المتاحة في المصلحة في الدكوانة.
أما فيما خصّ مراكز زحلة، صيدا، النبطية، فستسقبل كافة المعاملات خلال الايام المحددة أعلاه باستثناء معاملات سيارات نقل الملكية وبيع الانقاض.
وفيما يخض قسم طرابلس، فلا يزال العمل متوقفا حاليا فيه.
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