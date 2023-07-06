الخارجية تدين القصف الاسرائيلي: لانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من الاراضي كافة

الخارجية تدين القصف الاسرائيلي: لانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من الاراضي كافة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين القصف الاسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط كفرشوبا، واعتبرته خرقاً للقرار ١٧٠١ واعتداءً على السيادة اللبنانية.



ودعت الوزارة أيضا" الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها وتعدياتها المستمرة بوتيرة تصاعدية مؤخرا" للأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.



كذلك، اهابت الوزارة بالدول الراغبة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، في جنوب لبنان خصوصا" والشرق الاوسط عموما"، التنبه الى تزامن هذه الخروقات الاسرائيلية، مع قرب عرض طلب تمديد عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، بغية توتير الاجواء وتعكيرها.



كما جددت الوزارة احترام لبنان لتطبيق كافة القرارات الدولية، وتدعو لانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها.