البخاري: الخطيئة الكبرى هي خطيئة الإِمعانِ في تكرارِ الخيارات الخاطئة

غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، عبر حسابه على تويتر :"قِراءةٌ في دَلالةِ الخَطِيئةِ السياسِيَّةِ مِن مَنظُورِ المُفكِّرِ باروخ إسبينوزا تُؤكِّدُ بأنَّ الخَطِيئَةَ الكُبرَى هِيَ خَطِيئَة الإِمعانِ في تَكرَارِ الخيارات الخاطِئةِ التي تُؤجِّلُ مُوَاجَهَةَ الحَقِيقَةِ وَلَا تُلغِيهَا".