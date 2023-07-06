البخاري: الخطيئة الكبرى هي خطيئة الإِمعانِ في تكرارِ الخيارات الخاطئة

قِراءةٌ في دَلالةِ #الخَطِيئةِ_السياسِيَّةِ مِن مَنظُورِ المُفكِّرِ باروخ #إسبينوزا تُؤكِّدُ بأنَّ #الخَطِيئَةَ_الكُبرَى هِيَ خَطِيئَةُ الإِمعَانِ في تَكرَارِ الخيَارَاتِ الخَاطِئةِ التي تُؤجِّلُ مُوَاجَهَةَ الحَقِيقَةِ وَلَا تُلغِيهَا...
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) July 6, 2023
قِراءةٌ في دَلالةِ #الخَطِيئةِ_السياسِيَّةِ مِن مَنظُورِ المُفكِّرِ باروخ #إسبينوزا تُؤكِّدُ بأنَّ #الخَطِيئَةَ_الكُبرَى هِيَ خَطِيئَةُ الإِمعَانِ في تَكرَارِ الخيَارَاتِ الخَاطِئةِ التي تُؤجِّلُ مُوَاجَهَةَ الحَقِيقَةِ وَلَا تُلغِيهَا...