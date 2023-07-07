المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها

المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها

أعلنت وزارة المالية أنها حولت اليوم رواتب القطاع العام للشهر الحالي إلى مصرف لبنان، وهي عبارة عن الراتب الأساسي مضافًا إليه ما يوازي راتبين إضافيين وبدلات النقل عن الشهر الماضي.



وأوضحت الوزارة أنها وضعت آلية عمل للإدارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام إعتبارًا من الشهر المقبل.