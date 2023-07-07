وسام جوقة الشرف برتبة فارس من ماكرون الى الدكتورة مها الخليل الشلبي

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غرييو، الدكتورة مها الخليل الشلبي «وسام جوقة الشرف" من رتبة فارس، وهو اعلى تكريم رسمي في فرنسا، أنشأه نابوليون بونابارت القنضل الاول للجمهورية الفرنسية الاولى عام 1802 وشعاره: الشرف والوطن.

وخلال حفل التكريم في قصر الصنوبر، قلد عضو الأكاديمية الفرنسية السفير Daniel Rondeau الذي يزور لبنان حالياً، الدكتورة الشلبي الوسام، مشيدا بالجهود الإستثنائية التي بذلتها خلال مسيرتها في سبيل حماية تراث مدينة صور وتراث البحر الأبيض المتوسط.



بدورها شكرت الشلبي فرنسا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والسفيرة الفرنسية والسفير روندو على هذا التقدير، وجميع من دعمها طوال مسيرتها وساهم في نجاحها. بدورها شكرت الشلبي فرنسا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والسفيرة الفرنسية والسفير روندو على هذا التقدير، وجميع من دعمها طوال مسيرتها وساهم في نجاحها.