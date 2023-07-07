الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم هاشم خلال زيارة وزير الشؤون إلى حاصبيا والعرقوب: لتعويض المناطق الجنوبية الحدودية عن تقصير الحكومات المتعاقبة

أخبار لبنان
2023-07-07 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم هاشم خلال زيارة وزير الشؤون إلى حاصبيا والعرقوب: لتعويض المناطق الجنوبية الحدودية عن تقصير الحكومات المتعاقبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قاسم هاشم خلال زيارة وزير الشؤون إلى حاصبيا والعرقوب: لتعويض المناطق الجنوبية الحدودية عن تقصير الحكومات المتعاقبة

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على “أهمية إيلاء المناطق الجنوبية الحدودية اهتماما خاصا من الحكومة، لتعويض تقصير الحكومات المتعاقبة منذ التحرير حتى اليوم، خصوصا منطقة العرقوب التي ما زالت تمثل عنفوان التحدي للعدو الاسرائيلي مع انتهاكاته وخروقاته اليومية واستفزازه الدائم لاستمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وما استجد بموضوع الغجر ومحاولة تكريس احتلال الجزء الشمالي".

كلام هاشم جاء خلال زيارة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار لمنطقة حاصبيا والعرقوب ولقائه معه وفاعليات شبعا في مركز الشؤون الاجتماعية، بحضور رئيس المركز محمد السعدي والعاملين فيه.

وثمن هاشم زيارة الوزير للمناطق الحدودية حتى "يكون على اطلاع مباشر على معاناة هذه المناطق، حيث كان يتم انتزاع المشاريع الانمائية انتزاعا، اذ غابت الخطة الانمائية للحكومات رغم الوعود التي اغدقت لتعويض المناطق الحدودية ما فاتها زمن الاحتلال. لكن للاسف، بقيت وعودا، ولولا وجود قيادة حكيمة سعت بكل ما اوتيت من امكانيات وجهد، عنيت بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعطى توجيهاته وامكانيات المجلس النيابي لتنفيذ المشاريع الاساسية من مدارس ومتطلبات مياه الشفة والطرقات والمستشفيات، ولولا ذلك لكان الانماء في خبر كان".

وختم: "اليوم، نعوّل على جهد المسؤولين للايفاء بما يتعهدون به لتقديم الحد الادنى من الخدمات الاجتماعية والانمائية، حيث رأى وزير الشؤون بأم العين وعاين المعاناة عن قرب ليكون معنا صوت الناس لتلبية الاحتياجات الاساسية اليومية، بعد ان ارتفعت صرخة الناس من صعوبة الوصول الى متطلباتهم  الحياتية".

أخبار لبنان

زيارة

الشؤون

حاصبيا

والعرقوب:

لتعويض

المناطق

الجنوبية

الحدودية

تقصير

الحكومات

المتعاقبة

LBCI التالي
حاكمية مصرف لبنان... الحكومة أمام خيارات لا مفرّ منها (الجمهورية)
دوي قذائف صاروخية واطلاق نار كثيف في الهرمل ليلا بعد خلاف عائلي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-17

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي خلال زيارته إلى طهران (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-07

سيمون أبي رميا لـ"حوار المرحلة": لدي قناعة أنه لم يتم الحديث بين عون والاسد بالشؤون الداخلية اللبنانية خلال زيارة عون لسوريا

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-27

هاشم طالب الحكومة بدعم مزارعي المناطق الحدودية

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-25

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:54

لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:51

جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-05

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

LBCI
امن وقضاء
06:30

معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟

LBCI
أخبار لبنان
07:13

"الريجي" ضبطت منتجات مهربة ومزورة في وادي الريحان

LBCI
منوعات
2023-07-03

"أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني"... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:54

لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:51

جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-07-2023

LBCI
اخبار البرامج
11:26

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا أردتم ازالة البقع من الفرن وتعقيمه؟

LBCI
أخبار دولية
07:55

ماذا تفعل وزيرة الخزانة الأميركية في الصين؟

LBCI
امن وقضاء
07:52

"العدالة المعطلة في لبنان: حان الوقت لتحرك دوليّ": للاضاءة على التطورات الأخيرة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:30

معطيات جديدة تتكشف بقضية "القرنة السوداء"... ماذا في آخر تطورات التحقيق؟

LBCI
حال الطقس
02:19

موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لاسعار المحروقات ... كيف أصبحت؟

LBCI
أمن وقضاء
03:53

كشف هوية قاتل مأجور نفذ جريمة في عين عنوب وتوقيفه في عكار

LBCI
أخبار لبنان
04:56

المالية حولت رواتب القطاع العام للشهر الحالي... وهذا ما أوضحته بشأنها

LBCI
فنّ
13:55

في سنّ الـ54... هكذا خرجت جنيفر أنيستون من صالة الرياضة وماذا كشفت عن لياقتها البدنية؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الحلول لازمات الانتظار في النافعة تبصر النور ببصمات لبنانية شابة

LBCI
خبر عاجل
07:44

الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More