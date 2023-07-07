إصابة 3 أشخاص جراء إنقلاب زورقهم السياحي في طبرجا

أصيب 3 أشخاص بحروح طفيفة كانوا على متن زورق سياحي، بعد ارتطامه مساء اليوم، بالصخور عند شاطىء طبرجا جراء الامواج العالية.



وسارعت إلى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك وعملت على إسعاف المصابين وسحب الزورق وإعادته إلى الميناء.