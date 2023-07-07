نصار في افتتاح النسخة الأولى من مهرجان الفلوكة: جبيل كانت وستبقى مدينة التلاقي

نصار: جبيل ليست منسية

افتتح مساء اليوم على ميناء جبيل الاثري، مهرجان الفلوكة بنسخته الأولى، وكذلك سوق الأكل، الذي هو كفكرة وتنظيم، لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار بالتعاون مع بلدية جبيل.



وقد أقيم المهرجان وسط تدابير امنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.



نصار



وبعد النشيد الوطني، القى نصار كلمة أشار فيها إلى أن جبيل ليست منسية. وقال: "كما صدرت هذه المدينة للعالم الحرف، ستبقى منارة السياحة العالمية وملتقى الدول المتوسطية. وكل الذين يفكرون ان الظلمة تعم هذه المدينة، واصبحت خارج الحسابات السياحية، نقول لهم: مخطؤن، فجبيل كانت وستبقى مدينة التلاقي ومهد الحضارات وأرض السلام، وكما يستقبل ميناؤها في هذا الاحتفال البحارة والفلوكة حاملة اسماء المدن الساحلية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب".



وأمل في أن "يحضن هذا المرفأ في العام المقبل وفي النسخة الثانية لمهرجان الفلوكة مرافق كل دول البحر المتوسط لتبقى جبيل منارة التواصل وجسر التلاقي بين الغرب والشرق لا بل مفتاح الشرق والمحيط العربي".



وقال: "سوا سوا يدا باليد نخلق من العتمة نورا ومن اليأس أملا، ونكسر الجمود بأفكار ومشاريع خلاقة ومتطورة ومستدامة. فهذه المدينة لن تبقى وحيدة وهادئة. وسنحتفل سويا على مدى ثلاثة ايام لنبعث رسالة امل وحياة من ميناء جبيل ومع اهل المدينة الاحباء وزوارها ومحبينها الذين هم دائما في القلب. ونردد كل يوم لكل من يسمعنا حاضرا ام غائبا، جبيل دائما في الصدارة ومهما ازدادت المنافسة السياحية المشروعة تبقى مدينة الحرف في عيوننا ونقول دائما جبيل هي الاجمل".



