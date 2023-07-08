أوجيرو: عطل في سنترالي خلدة والعمروسية

أوجيرو: عطل في سنترالي خلدة والعمروسية

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر عن عطل في سنترالي خلدة والعمروسية بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقتين المذكورتين، وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت إلى أن فرقها تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.