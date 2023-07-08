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وزير الطاقة شارك في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ في مدينة فاس المغربية

أخبار لبنان
2023-07-08 | 05:01
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وزير الطاقة شارك في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ في مدينة فاس المغربية
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وزير الطاقة شارك في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ في مدينة فاس المغربية

وزير الطاقة شارك في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ في مدينة فاس المغربية

شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ الذي ينعقد في مدينة فاس المغربية، برعاية الملك محمد السادس بعنوان "إدارة الأحواض: سبيل للتأقلم ولبلوغ أهداف التنمية المستدامة"، حيث كانت له مداخلة في سياق اللقاء الوزاري قدم فيها شرحًا عن واقع قطاع المياه في لبنان والتحديات التي يواجهها والجهود التي تبذلها الوزارة، في سبيل النهضة بهذا القطاع على أسس صحيحة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتّحدة.

وقد التقى فياض على هامش المؤتمر نظيره المغربي وزير التجهيز والماء الدكتور نزار بركة، حيث شددا على "أهمية جعل المياه سبيلًا للتعاون والتكامل بين الدول العربيّة ودافعًا لنبذ الخلافات ومنطلقًا نحو رحاب التنمية المستدامة والرخاء للشعوب العربية الشقيقة".

ورحب الوزير المغربي بالوزير فياض، شاكرًا له مشاركته القيمة في المؤتمر، ومبديًا إستعداد المغرب لتبادل الخبرات مع لبنان وبخاصة في مجال السدود وحوكمة الأحواض المائية واستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه ومعالجتها وضخها، حيث يمتلك المغرب خبرات واسعة في هذا المجال.

واتفق الوزيران على بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجال المياه، وذلك بعد إعداد فرق العمل للمسودة بما يتناسب مع القوانين الخاصة بالبلدين.

أخبار لبنان

وزير الطاقة والمياه

وليد فياض

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