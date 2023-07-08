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وزير الزراعة إلى مصر للمشاركة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية
أخبار لبنان
2023-07-08 | 05:22
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وزير الزراعة إلى مصر للمشاركة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وزير الزراعة إلى مصر للمشاركة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية
يغادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور عباس الحاج حسن إلى مصر للمشاركة في أعمال المجلس التنفيذي وللقاء نظيره المصري وعدد من المسؤولين.
وأكد قبيل سفره على عمق العلاقة الأخوية بين القاهرة وبيروت، داعيًا إلى توسيع العمل العربي المشترك في سبيل أمن غذائي عربي متين وغير مهتز في ظل المتغيرات الإقتصادية العالمية.
أخبار لبنان
وزير الزراعة
عباس الحاج حسن
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