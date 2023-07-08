الراعي ترأس صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي باسيل الهاشم

الراعي ترأس صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي باسيل الهاشم

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفس الرئيس العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي باسيل الهاشم في دير مار أنطونيوس - غزير، مقر الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية.



ثم نقل الجثمان من غزير إلى رشميا، حيث يوارى في الثرى في مدافن دير مار يوحنا المعمدان - رشميا.