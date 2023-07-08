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حريق كبير في منطقة الشرحبيل - صيدا... وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

أخبار لبنان
2023-07-08 | 08:50
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حريق كبير في منطقة الشرحبيل - صيدا... وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
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حريق كبير في منطقة الشرحبيل - صيدا... وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

حريق كبير في منطقة الشرحبيل وسرعة الرياح ساهمت في اتساع رقعته

شب حريق كبير في منطقة الشرحبيل شمال شرقي صيدا، جهة الوادي الفاصل بين بقسطا والبرامية. وساهمت سرعة الرياح في اتساع رقعته. وشوهدت أعمدة الدخان تغطي سماء المنطقة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وعلى الفور، هرعت فرق الاطفاء الى المكان، وتعمل على إخماد النيران بصعوبة نظرا إلى سرعة الرياح التي تساهم في تأجيجها واتساع رقعتها، بالاضافة الى أن المكان فيه أشجار وهشير تلتهمها النيران.

أخبار لبنان

حريق

الشرحبيل

صيدا

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