نتائج شهادتي التأهيلية الفنية التحضيرية والتكميلية المهنية... هكذا يمكن الإطلاع عليها

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، أن "كل أعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادتي التأهيلية الفنية التحضيرية والتكميلية المهنية قد انتهت. وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادتين يوم السبت الواقع فيه 8 تموز 2023 الساعة الخامسة من بعد الظهر".ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: