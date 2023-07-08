الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ارسلان: لاعتماد الحوار نهجا بين جميع الأفرقاء في الداخل ولا حل من دون حوار صريح ومباشر

أخبار لبنان
2023-07-08 | 10:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارسلان: لاعتماد الحوار نهجا بين جميع الأفرقاء في الداخل ولا حل من دون حوار صريح ومباشر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ارسلان: لاعتماد الحوار نهجا بين جميع الأفرقاء في الداخل ولا حل من دون حوار صريح ومباشر

ارسلان: المرحلة اليوم دقيقة وحساسة أكثر من أي وقت مضى

اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان أن المرحلة اليوم دقيقة وحساسة أكثر من أي وقت مضى، مشيرا غلى أن البلاد تعيش في فراغ شبه تام، من شغور في الرئاسة الأولى وانكفاء في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية، وانهيار في مؤسسات الدولة وفي الأمن والقضاء، ونحن في حالة إفلاس تام في الدولة، فجميع الموظفين محرومون من أبسط حقوقهم، محرومون في معيشتهم وصحتهم وتعليم أولادهم.

وشدد أرسلان، بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحزب، على ضرورة اعتماد الحوار نهجا بين جميع الأفرقاء في الداخل، مؤكدا أن " لدينا موقفنا في موضوع رئاسة الجمهورية إنما لا نخطئ في الرؤية، فلا حل من دون حوار صريح ومباشر يناقش المواضيع العالقة كافة بصراحة وشفافية"، ولفت إلى أن التحدي والتعالي والتناكف والكيديات لا ينفعون في لبنان، والتجارب أثبتت ذلك، خصوصا في ظل نظام عقيم وميت كالنظام الذي يحكمنا اليوم.
 
وعن ملف النزوح السوري في لبنان، قال أرسلان: "حملنا هذا الملف على عاتقنا رغم معرفتنا مسبقا بحساسيته وصعوبته وسط الضغط الدولي والتخبط الداخلي في شأنه، وجوبهنا بحملات تحريض وتخوين فقط لأننا عملنا من خلال وزرائنا في الحكومات المتعاقبة على إعداد خطة صريحة وواضحة وواقعية لعودة كريمة وآمنة وطوعية للنازحين، وكثر كانوا يرفضون هذه العودة ويراهنون على اعتماد ملف النزوح كورقة للضغط على سوريا وقيادتها، وها هي سورية تنتصر ورئيسها بشار الأسد ينتصر بحكمته ومحبة شعبه وصمود جيشه، واليوم لا حل سوى بتحقيق هذه العودة والتخفيف من الأعباء الكبيرة على لبنان واللبنانيين".
 
وشدد أرسلان في الختام على "أن الإنفتاح العربي على سوريا هو دليل واضح على المستقبل الزاهر والمشرق لها ولشعبها، ونحن لدينا كل الأمل على المستوى الإقليمي بوجود شخصيتين حكيمتين كالرئيس الأسد وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، اللذين يعول عليهما بفكر جديد وطموح جديد وانطلاقة جديدة تؤسس إلى استقرار المنطقة وازدهارها، والاتفاق بين الخليج العربي والجمهورية الاسلامية الايرانية أيضا يساهم في هذا الأمر".
 

أخبار لبنان

ارسلان

الديمقراطي اللبناني

انتخاب رئيس

الحوار

LBCI التالي
موفد دولي سيلتقي نصرالله ليطرح إنسحابًا إسرائيليًا من كفرشوبا والغجر (نداء الوطن)
نصار في افتتاح النسخة الأولى من مهرجان الفلوكة: جبيل كانت وستبقى مدينة التلاقي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-16

بيضون للـLBCI: العد العكسي لانتخاب رئيس قد بدأ.. والحوار لا مفرّ منه

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-03

عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم والحوار بين القوى السياسية

LBCI
أخبار لبنان
10:45

تيمور جنبلاط: لا مفر من الحوار الداخلي مهما كان نوعه وظروفه

LBCI
أخبار لبنان
07:27

افرام في ذكرى تأسيس "مشروع وطن الإنسان": الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
14:45

المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
14:16

رائد خوري: أقِرُّوا القوانين المطلوبة ثم وإِتّهِموا نواب الحاكم بـ"اللامسؤولية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان الى بطولة العالم في الرغبي تاتش

LBCI
أخبار لبنان
13:59

في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
12:19

بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

LBCI
صحف اليوم
23:46

موفد دولي سيلتقي نصرالله ليطرح إنسحابًا إسرائيليًا من كفرشوبا والغجر (نداء الوطن)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-07

مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-11

الوكالة الوطنية للاعلام: اندلاع حريق ضخم صباحا في بسبينا البترون ونيرانه امتدت على مسافة كبيرة من الحقول ولامست المنازل وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده فيما لم تعرف أسبابه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان الى بطولة العالم في الرغبي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

دواء يقتل الاميركيين.. فما هو؟

LBCI
أخبار لبنان
13:59

في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سوريون يدخلون خلسة الى لبنان بهدف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

التمديد الإداري المقترح لرياض سلامة... ما مدى قانونيته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أهلا بهالطلة من العيشية حيث المغامرات والمناظر الرائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قلعة جبيل... 9 آلاف سنة من التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

معرض صور يتمحور حول المناظر والعادات والتقاليد الريفية في لبنان والصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

ذهب لبنان الأحمر... من حبة عنب إلى الفريش دولار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
12:19

بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

LBCI
فنّ
02:24

ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)

LBCI
امن وقضاء
14:45

المتورطون في مقتل هيثم طوق في قبضة الجيش

LBCI
فنّ
05:06

بكلمات رومانسية... ريم السعيدي تحتفل بذكرى زواجها من وسام بريدي (صور)

LBCI
فنّ
02:22

الإحتفالات بعيد ميلاد نوال الزغبي مستمرّة.. وقالب الحلوى المبهر حديث المتابعين (فيديو)

LBCI
فنّ
12:23

مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:50

هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية"

LBCI
منوعات
15:52

قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More