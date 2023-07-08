في برقاشا تمثال 4 أمتار للبابا يوحنا بولس الثاني

في بلدة برقاشا بقضاء بشري، أزاح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الستارة عن تمثال البابا يوحنا بولس الثاني. ويبلغ طول التمثال حوالي ٤ أمتار، ويزيد وزنه عن ٥ أطنان.