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رعد: الحوار المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
أخبار لبنان
2023-07-09 | 03:33
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رعد: الحوار المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
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رعد: الحوار المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد".
كلام رعد جاء خلال رعايته حفل توقيع كتاب "بيادر التعب" لمؤلفه كامل عبد الحسن خليل، في حسينية بلدة شحور الجنوبية.
وشدد رعد على أن "الدولة معنية أولاً ودون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرّك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعماً لمطلبها وحقها المشروعين".
وقال: "إن ما يجري في فلسطين من تآكل قوة الردع عند العدو الصهيوني، وتصدّع قدرته على التحكم والسيطرة بمواجهة تنامي روح المقاومة وفعالية عمليات الجيل الصاعد من أبناء فلسطين وقواهم الجهادية، وإن المؤشرات المتوالية التي كان آخرها فشل العدو في إنجاز مخططه وأهدافه في جنين، تؤكد أن الكيان الصهيوني المؤقت قد استنفذ إمكانات فرض احتلاله، وأن مستقبل فلسطين يرسمه المجاهدون والشهداء، الذين ننحني أمام بطولاتهم وتضحياتهم، ونحيي صبر وصمود أهلهم وعوائلهم".
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