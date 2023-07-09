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نواب تغييريون من الغجر: مفهوم السيادة لا يتجزّأ ولا مساومة ولا تفريط بأي شبر من أرض ومياه وطننا

أخبار لبنان
2023-07-09 | 08:24
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نواب تغييريون من الغجر: مفهوم السيادة لا يتجزّأ ولا مساومة ولا تفريط بأي شبر من أرض ومياه وطننا
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نواب تغييريون من الغجر: مفهوم السيادة لا يتجزّأ ولا مساومة ولا تفريط بأي شبر من أرض ومياه وطننا
أكد النواب التغييريون، ملحم خلف، نجاة عون، ياسين ياسين، الياس جرادي وفراس حمدان، في بيان صادر عنهم إثر زيارتهم قرية الغجر المحاصرة، أنهم يفقون هنا على مشارف قرية الغجر المحاصرة، على الحدود اللبنانيية-السورية،  ليقولوا جهاراً لكلّ العالم إنّ قَضِم العدو الإسرائيلي للجزء الشمالي مِن بلدة الغجر‬ هو عدوان بالغ الخطورة على ‫لبنان‬ وإمعان في الإعتداء المتمادي على ‫السيادة اللبنانية‬ وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاهله. 

وأضاف البيان:"  إنّنا نحضر اليوم في قرية الغجر، كما حضرنا منذ سنة الى الناقورة تأكيداً لحقوق لبنان وأحقيته بالخط ٢٩،  لنعود ونؤكد تمسّكنا بكلّ ذرة تراب من بلدنا، وبكلّ نقطة مياه من بحره؛ ولا مفاضلة بين منطقة وأُخرى، ولا تمييز بين مواطن وآخر".

وأكد النواب أنّ مفهوم السيادة لا يتجزّأ وكلّنا مسؤولون عن كلّ الأراضي اللبنانية، ولا مساومة ولا تفريط بأيّ شبرٍ مِن أرض ومياه وطننا ولا بأي ثرواتٍ سيادية تعود لكلّ الشعب اللبناني.

وشجب النواب موقف الحكومة اللبنانية الخجول والمتراخي والمتخاذل أمام هذا الحدث الخطير، وندعوها مجدداً الى إستنفاد كل الوسائل الضاغطة، من دون أي تلكؤ، لرفع هذا التعدي الغاصِب السافر فوراً. 

وأهابوا بالدور البطولي للجيش اللبناني في التصدي للعدو الصهيوني وأطماعه، ودعوه "لتثبيت قدرته على مقاومة الاحتلال وتكريس شرعية الجيش على كل الاراضي اللبنانية وجدارته على مواجهة  المعتدين  كافة على كرامة لبنان وأمنه واستقراره".

واكد النواب التغييريون وجوب قيام وتثبيت دولة مسؤولة عن كلّ مواطنيها، تحميهم وتدافع عنهم، وتمارس عبر مؤسّساتها الدّستوريّة سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة.

أخبار لبنان

النواب التغييريون

منطقة الغجر

العدو الاسرائيلي

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