سيناريو استقالة نواب حاكم مصرف لبنان ... مرجح

كشفت معلومات الـLBCI أن سيناريو استقالة نواب حاكم مصرف لبنان هو المرجح.



واشارت المعلومات إلى أن الاستقالة متى حصلت واستُببعت بانتهاء ولاية الحاكم تضع كل المصرف المركزي في خطر الفراغ وعندئذ يُفترض أن يتدخل وزير المال، فلا يُمدِّد لرياض سلامة، وانما يَتخذ قراراً يضع بموجبه المصرف المركزي في تصرف وزارة المال، ويكلف رياض سلامة، ونوابَه المستقيلين بتسيير المرفِق العام حتى تعيين حاكم جديد.