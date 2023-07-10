انطلاق الامتحانات الرسمية للثانوية العامة...

انطلقت الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في يومها الأول.



فماذا في التفاصيل؟ وهل هناك عقبات تواجه الطلاب أو الأساتذة؟



كل التفاصيل في الفيديو المرفق...