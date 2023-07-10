الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة انطلقت... وهذا ما قاله وزير التربية للـLBCI

وزير التربية للـLBCI: الإمتحانات الرسمية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الظرف غير الطبيعي الذي مرّ به الطلاب

انطلقت صباحا، الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في يومها الأول.



وفي هذا الإطار، قال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للـLBCI: "الإمتحانات الرسمية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الظرف غير الطبيعي الذي مرّ به الطلاب ولكن من دون المس بمستوى شهادة الثانوية العامة".