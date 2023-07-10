بيان توضيحي للمكتب الإعلامي في وزارة التربية

المكتب الإعلامي في "التربية": ما يتم تداوله غير صحيح

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن "نحو أربعة شبان هتفوا أمام مركز الامتحانات في ثانوية شكيب ارسلان بأن الامتحان غير عادل، وحاولوا لفت الأنظار لكنهم غادروا مع مغادرة الوزير المركز".



وأكد المكتب الإعلامي في بيان، أن ما يتم تداوله من أخبار على وسائل التواصل غير صحيح.