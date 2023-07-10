كيف كان اليوم الأول من الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة؟

في اليوم الأول، توجهَ ما يقارب 44 ألف تلميذ الى نحو 236 مركزا لإجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في فروعها الأربعة، في أجواء لم تخل من بعض العقبات، بعضها تقنية وبعضها متعلق بشكوى عدد من تلاميذ الثانويات الرسمية من صعوبة الإمتحانات.



هذا في وقت جال وزير التربية في حكومة تصيف الأعمال عباس الحلبي على عدد من المراكز متفقداً سير الإمتحانات.



فماذا في التفاصيل؟