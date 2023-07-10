القرم والمكاري يطلقان حملة "خلينا نتحاور"

القرم يعلن تقديم رزمة من الخدمات المجانية في الاتصالات صالحة خلال شهر تموز

بمناسبة "اليوم العالمي للحوار" الذي يُصادف في ١٢ تموز، أطلق وزير الاتصالات جوني القرم ووزير الاعلام زياد المكاري حملة "خلينا نتحاور".



وفي المناسبة، أعلن القرم تقديم رزمة من الخدمات المجانية في الاتصالات صالحة خلال شهر تموز.



كما كان تشديد على ضرورة دعم وتشجيع الحوار الذي هو السبيل الوحيد للتلاقي وحل الخلافات.